Zesde leerjaar zegt Klim-Op vaarwel Rutger Lievens

02 juli 2020

12u42 0 Sint-Lievens-Houtem Op dinsdag 30 juni ontvingen de zesdeklassers van Klim-Op Bavegem hun getuigschrift basisonderwijs. Net zoals de voorbije jaren wilde de school dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

De coronamaatregelen gooiden echter roet in het eten, maar uiteindelijk mocht er toch een aangepaste ceremonie plaatsvinden in de parochiekerk. In aanwezigheid van alle ouders zorgden de leerlingen voor enkele passende liederen en teksten en de leerkrachten zorgden voor een afscheidsfilmpje. Het diploma werd officieel overhandigd en Pieter Rauwoens sprak in naam van het bestuur een woordje tot de leerlingen. “De school wenst iedereen een schitterende zomervakantie toe en is van plan om er op 1 september opnieuw in te vliegen”, luidde het.