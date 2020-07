Zanger William stopt muzikaal eerbetoon na 100 dagen en 240 liedjes Koen Moreau

01 juli 2020

09u24 0 Sint-Lievens-Houtem Het muzikaal eerbetoon voor de zorg dat zanger/entertainer William Scheerlinck honderd dagen uit in de Olmenlaan in Sint-Lievens-Houtem hield, zit er op. “Het was een mooi avontuur vol mooie belevingen”, blikt de man terug.

Elke avond om klokslag 20 uur zette William zich achter zijn piano en microfoon om de zorgverleners die de coronacrisis het hoofd boden te eren. Heel wat mensen uit de buurt kwamen op straat en dat leverde de man zelf het bezoek van de politie op omdat hij zou aanzetten tot samenscholen. De man riskeerde een boete van 750 euro en meteen reageerden buren dat ze zouden mee betalen.

De tussenkomst van de politie kreeg zoveel weerklank dat heel wat gelijkaardige initiatieven op andere plaatsen in het land werden gestopt. Scheerlinck was gedegouteerd, maar uiteindelijk zegevierde het gezond verstand. “Ik kreeg een telefoontje van de politie van Zottegem om te vertellen dat het proces-verbaal niet vervolgd wordt”, liet hij enkele dagen later via zijn Facebookpagina - langs waar hij zijn optredens verder live bracht - met een opgestoken duim naar de politie weten.

Nu zit het avontuur er dan toch op. Na honderd dagen en 240 liedjes vond de man het welletjes. “Maar ik wil iedereen bedanken voor de mooie sms’jes, lovende berichten en de vele medelevende woorden. Elke dag opnieuw. Daarnaast ben ik blij dat ik via mijn kanaal een steentje kon bijdragen in deze moeilijke periode”, besluit de man.



