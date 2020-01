Zandstraat afgesloten door slecht betonvak Frank Eeckhout

15 januari 2020

15u38 1 Sint-Lievens-Houtem De Zandstraat ter hoogte van de Wettersesteenweg in Letterhoutem is tijdelijk afgesloten voor het verkeer door de slechte staat van een betonvak.

“De slechte staat van het betonvak kan gevaarlijk zijn voor de weggebruikers. Daarom vragen we iedereen de Zandstraat in te rijden ter hoogte ven de Nederweg in Letterhoutem. Een aannemer gaat zo snel mogelijk herstellingswerken uitvoeren. Landeigenaars die toch via het slechte stuk moeten, vragen we om na hun passage het nadarhek terug te plaatsen", laat schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH) weten.