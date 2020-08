Ypsilon viert 35-jarig bestaan in vernieuwde winkel Frank Eeckhout

11u33 2 Sint-Lievens-Houtem Ypsilon op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem bestaat 35 jaar en dat wil oprichter André Fant niet onopgemerkt laten voorbijgaan. “We hebben de winkel in een nieuw kleedje gestoken", zegt André.

Een krantenwinkel aangevuld met magazines, rookwaren, een wedkantoor, schoolgerief, papierwaren, speelgoed, verjaardagskaartjes en geschenkartikelen. In Ypsilon vind je het allemaal. De winkel wordt ondertussen uitgebaat door Michaël Fant, maar het was vader André die 35 jaar geleden Ypsilon onder de toenmalige naam Bazarken, uit de grond stampte. “De winkel werd al enkele keren uitgebreid. Nu opteerden we voor een nieuwe look. Zaterdag 29 augustus vindt de feestelijke opening plaats met een geschenkje voor alle klanten. Bovendien maakt iedereen kans op één van de tientallen waardebonnen die we wegschenken”, zegt André.