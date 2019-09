WTC Niet Versagen fietst op rollen voor UZ Gent en ALS-Liga Frank Eeckhout

24 september 2019

12u00 24 Sint-Lievens-Houtem Wielertoeristenclub Niet Versagen uit Bavegem gaat zes uur op rollen fietsen. De opbrengst gaat naar het revalidatiecentrum van UZ Gent en de ALS-Liga.

WTC Niet Versagen bestaat 40 jaar en de wielertoeristen willen dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren ze op zaterdag 28 september een feestdag in CC De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem. Van 14 tot 20 uur gaan enkele sportievelingen op rollen fietsen. Daarna palmt coverband Nouka het podium in. Van 23 tot 3 uur mag DJ Rumour de feestdag afsluiten.