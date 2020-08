Woonzorgcentrum Ter Kimme opnieuw coronavrij Frank Eeckhout

17 augustus 2020

16u20 4 Sint-Lievens-Houtem Woonzorgcentrum Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem is opnieuw coronavrij. Dat laat directeur Katrien Eeckhout weten.

Zaterdagnamiddag werd de lockdown voor de bewoners van de straten 15 en 16 van het woonzorgcentrum opgeheven. “Hiermee komt een einde aan de quarantaineperiode van veertien dagen na een Covid-19-besmetting bij één bewoner. Alle herhalingstesten bleken negatief. Ook werden geen nieuwe besmettingen meer gedetecteerd. Om de bubbel van maximum vijf personen per bewoner te respecteren, laten we één vaste bezoeker per week toe. Dit is mogelijk van maandag tot en met woensdag van 13 tot 17 uur, op donderdag van 13 tot 19.30 uur en van vrijdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur”, zegt directeur Katrien Eeckhout. Een afspraak maken kan via info@terkimme.be of op het nummer 053/60.51.10.