Woonzorgcentrum Hofkouter blijft coronavrij Frank Eeckhout

18 april 2020

09u44 0 Sint-Lievens-Houtem Goed nieuws uit woonzorgcentrum Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem want daar testten alle bewoners negatief op COVID-19.

Het is niet overal kommer en kwel in de rusthuizen. “Deze week werden al onze bewoners getest op COVID-19 en iedereen testte negatief. Dat is een opstekers voor alle medewerkers van ons woonzorgcentrum. We willen ook de familie van onze bewoners bedanken voor het naleven van de maatregelen want voor hen is dat evenzeer een beproeving", zegt campusverantwoordelijke Sonia Mendes Ceriz. De zorgverleners van woonzorgcentrum Hofkouter en woonzorgcentrum Ter Kimme werden vrijdagavond trouwens gehuldigd door brandweer, politie en Rode Kruis. ook burgemeester Lieven Latoir tekende present.

Meer over samenleving

Hofkouter

mensen

ouderen