Wonen tussen de dozen: Marie-Jeanne neemt ons mee door archief Heemkunde Houtem Frank Eeckhout

13 februari 2020

14u40 2 Sint-Lievens-Houtem Het archief van Heemkunde Houtem. Beter kan je de woning van Marie-Jeanne Pede uit Bavegem niet omschrijven. “Toen we in 2014 van start gingen met Heemkunde Houtem had ik nooit gedacht dat het zo een vaart ging lopen. Vandaag is mijn woning dé opslagplaats van onze heemkundige kring. Het is zo erg dat ik door het bos soms de bomen niet meer zie", vertelt Marie-Jeanne.

Ongeveer tien jaar na het ter ziele gaan van Darcos (Dienst voor Archeologie en Oudheidkunde Sint-Lievens-Houtem) werd, met een steuntje in de rug van Erfgoedcel Viersprong, opnieuw een erfgoedvereniging voor Sint-Lievens-Houtem opgericht. Op 30 mei 2013 werden de dertien bestuursleden aangesteld en werd van start gegaan. Op Houtem Jaarmarkt 2014 kwam de vereniging voor het eerst naar buiten met een stand in de feesttent. Op 6 januari 2014 stelde ze haar eerste jaarprogramma en publicatie voor. Bijna zeven jaar later telt Heemkunde Houtem nog steeds dertien bestuursleden en is de erfgoedvereniging levendiger dan ooit. Al ontbreekt het Heemkunde Houtem wel aan een vaste stek.

70.000 foto’s

Uit noodzaak worden alle stukken over het verleden van Sint-Lievens-Houtem bij Marie-Jeanne Pede gestockeerd. “Alle kamers, de gang, de bergruimte, overal staan dozen gestapeld. Op mijn computer staan ongeveer 70.000 foto’s. Mijn huis doet dienst als opslagruimte en vergaderzaal. Soms dreigt het allemaal wat boven mijn hoofd te groeien, maar gelukkig kunnen we ook rekenen op enkele jonge krachten om de boel draaiende te houden. Want zelf zie ik door het bos soms de bomen niet meer", vertelt Marie-Jeanne.

De vrouw neemt ons mee door haar woning, waardoor we met onze eigen ogen kunnen vaststellen dat ze niet overdrijft. “Dat zijn allemaal rouwbrieven en doodsprentjes", toont ze. “Evy, de jongste aanwinst in ons bestuur, heeft er al 7.200 van ingescand. Dat is ongeveer de helft. Dat wordt dan allemaal online geplaatst, waardoor mensen aan de slag kunnen om een stamboom van hun familie te maken. Die stapel kartonnen dozen op tafel zijn allemaal oude affiches en in de andere dozen ontdek je de geschiedenis van Sint-Lievens-Houtem en de deelgemeenten. Ook van onze buurgemeenten hebben we oude stukken. En daar komen wekelijks dingen bij. Het gebeurt zelfs dat er dozen voor de deur staan als ik thuiskom.”

Zoeken naar locatie

Marie-Jeanne beseft dat het zo niet verder kan en droomt van een eigen stek voor Heemkunde Houtem. “De oude pastoriewoning naast de kerk van Sint-Lievens-Houtem zou een ideale locatie zijn. We zouden daar de verschillende kamers kunnen inrichten en rondleidingen geven. Dat zou heel wat overzichtelijker zijn. Nu komen mensen bij mij thuis over de vloer als ze zaken willen inkijken of opzoeken. Dat brengt wel leven in huis, maar je geeft mensen ook een inkijk in je woning. En daar zijn af en toe mensen bij die je helemaal niet kent. Ook daarom zou een eigen stek veel beter zijn. En als we ons eigen onderkomen hebben, kunnen we misschien ook het archief van de gemeente erbij nemen. Want daar zitten nog heel wat onontgonnen schatten tussen”, besluit Marie-Jeanne.