Winterterrassen in Houtem: “Hoe meer hoe liever” Frank Eeckhout

22 september 2020

09u39 2 Sint-Lievens-Houtem Schepen van Lokale Economie Tim De Groote (NH) is gewonnen voor winterterrassen in Sint-Lievens-Houtem. “Door Corona speelt ons leven zich grotendeels buiten af. Daar gaat de winter geen verandering in bergen. Daarom zeg ik: hoe meer winterrassen in onze gemeente, hoe liever.”

Aanvragen voor winterterrassen heeft de dienst lokale economie nog niet gekregen. “Dat wil echter niet zeggen dat we moeten afwachten tot die vraag er komt. Ik wil een aanzet geven om de terrassen ook deze winter te gebruiken. Normaal ruimen die rond 1 november plaats voor de opbouw van de winterjaarmarkt maar die gaat niet door. Althans niet in zijn originele vorm. Daarom mag het terrasmeubilair laten staan. Mits wat verwarmingselementen kan zo’n terras ook in de winter best wel gezellig zijn", meent schepen Tim De Groote.