Werkgroep om trage wegenplan op punt te zetten Frank Eeckhout

05 september 2020

11u57 0 Sint-Lievens-Houtem Op vraag van gemeenteraadslid Marc Degroote (N-VA) gaat de gemeente een werkgroep met vrijwilligers oprichten om het trage wegenplan van de gemeente verder op punt te zetten. “Dat is nodig gezien de explosie van het wandel- en fietstoerisme tijdens de voorbije maanden", zegt Degroote.

Sint-Lievens-Houtem beschikt over een prachtig netwerk van trage wegen, kerkwegels en wandelpaden. “Gezien de explosie van het wandel- en fietstoerisme tijdens de voorbije maanden worden onze trage wegen vaak door niet-Houtemnaars gebruikt. Als we echter op zoek gaan naar het tragewegenplan voor onze gemeente dan stellen we vast dat we via onze gemeentelijke website worden doorgestuurd naar de website RouteYou. Een duidelijk opgemaakt plan van alle trage wegen is niet onmiddellijk voorhanden. Een trage weg of wandelpad stopt bovendien ook niet aan onze gemeentegrenzen. We stellen ook vast dat eens we de grens van onze gemeente overschrijden dat hetzelfde pad of dezelfde trage weg plots een naam krijgt. Binnen de grenzen van onze gemeente zijn dergelijke benamingen totaal niet voorzien. Ook het systeem van wegspotters is binnen onze gemeente blijkbaar nog niet voorzien. Ook een benaming geven aan de trage wegen is een noodzaak. Dat kan immers een hulp zijn voor de hulpdiensten bij een ongeval", motiveert Marc Degroote zijn voorstel.

Volgens burgemeester Lieven Latoir (NH) is de gemeente met een aantal van die zaken al bezig maar gooide Corona roet in de uitwerking ervan. Benamingen geven aan de wandelpaden vindt Latoir niet nodig omdat de borden hinderlijk kunnen zijn voor landbouwvoertuigen. “Bovendien kan je via je smartphone al je locatie doorgeven", weet Latoir.