Werken Marktplein en Gentsestraat in Zonnegem Frank Eeckhout

01 april 2020

15u17 1 Sint-Lievens-Houtem In de paasvakantie start een aannemer met werken in de Gentsestraat in Zonnegem. Nog in de paasvakantie worden enkele herstellingswerken uitgevoerd op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem.

De werken in de Gentsestraat in Zonnegem starten op maandag 6 april en duren vijf werkdagen. “De aannemer gaat er scheuren in de betonvakken ter hoogte van de gemeenteschool herstellen. Omdat doorgaand verkeer onmogelijk is, wordt een omleiding voorzien. Op het Marktplein worden extra paaltjes geplaatst en komt er een extra zebrapad. Ook het ruimen van de rioolkolken gaat gewoon door", laat schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH) weten.