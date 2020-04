Wegverzakking door kapotte riolering in Bruisbeke Frank Eeckhout

14 april 2020

12u24 0 Sint-Lievens-Houtem In Bruisbeke in Sint-Lievens-Houtem is door een kapotte riolering een zinkgat ontstaan in de weg.

De wegverzakking situeert zich ter hoogte van de boerderij van D’Hauwe. De technische dienst van de gemeente plaatste tijdens het paasweekend de nodige signalisatie rond het zinkgat. “Onze technische dienst gaat de situatie in het oog houden. Ondertussen vragen we weggebruikers met zwaar vervoer om de locatie te vermijden. Farys is opgeroepen voor herstel", zegt schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH).