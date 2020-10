Wegenwerken in Strijmeers, Letterbroek en Morelgem Frank Eeckhout

12 oktober 2020

09u14 0 Sint-Lievens-Houtem In de Houtemse deelgemeente Vlierzele is een aannemer maandag gestart met wegenwerken. “De werken vinden plaats in Strijmeers, Letterbroek en Morelgem", zegt schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH).

In Strijmeers is de aannemer gestart met het herstellen van de betonverharding ter hoogte van woning met huisnummer 9. “Door deze werken wordt één rijrichting afgesloten. Het verkeer zal beurtelings doorgang hebben via een tijdelijke voorrangsregeling. Omwille van het uitharden van het beton, zullen de werken ongeveer twee weken in beslag nemen. In Letterbroek en Morelgem worden grasdallen aangelegd in de zijberm. Hiervoor moet de weg worden afgesloten. De werken zullen een viertal dagen in beslag nemen. Voor Letterbroek is er een wegomleiding voorzien via Vlierzeledorp, Vlierstraat, Kerkstraat en Groenestraat. Voor Morelgem (Zonnegemveld) is er een wegomlegging via Gentsestraat, Tomt, Vlierstraat en Morelgem”, laat schepen Tim De Knyf weten. Voor meer info over deze werken kan je terecht bij de gemeente op het nummer 053/62.17.33.

