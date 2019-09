Wandelen tijdens Nacht van de Duisternis Frank Eeckhout

26 september 2019

17u17 2 Sint-Lievens-Houtem Natuurpunt Houtem trekt op zaterdag 12 oktober tijdens de Nacht van de Duisternis het bos in voor een avondwandeling.

“De natuur heeft ‘’s avonds en ‘s nachts evenveel te bieden dan overdag. Tijdens deze wandeling staan we niet enkel stil bij de levende natuur maar ook de niet levende natuurelementen zoals het weer en de sterrenhemel krijgen eveneens aandacht", zegt natuurgids Frederik Dierickx. De wandeling start om 18.30 uur aan café De Pikardijn in Cotthem. Deelname is gratis en stevig schoeisel wordt aangeraden.