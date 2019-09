Wandelen en rondleidingen in kerk en oude brouwerij op Open Monumentendag Frank Eeckhout

11u16 1 Sint-Lievens-Houtem Op Open Monumentendag op zondag 8 september slaan de gemeente Sint-Lievens Houtem, Heemkunde Houtem, Natuurpunt Houtem en vzw Oude Brouwerij van Zonnegem de handen in elkaar.

Heemkunde Houtem organiseert om 9.30 uur en 15 uur rondleidingen in de kerk van Vlierzele. De kerk is open van tot 17 uur en iedereen wordt uitgenodigd om de kleine fototentoonstelling te bezoeken, die zal opgesteld staan achteraan in de kerk. Natuurpunt Houtem neemt je mee voor een korte landschapswandeling doorheen de mooie smoorbeekvallei tussen Vlierzele en Zonnegem. De wandelingen starten om om 10.30 uur aan de Kerk in Vlierzele en om 14 uur aan de Oude brouwerij in Zonnegem. Vzw Oude Brouwerij van Zonnegem organiseert om 13, 15 en 17 uur rondleidingen op de site waarbij de brouwersactiviteiten tussen 1870 en 1970 worden toegelicht. Doorlopend kan je oude foto’s en documentatie bezichtigen. Om 11.30 uur en 14 uur spelen “Sjarel and friends hun eigen Nederlandstalige nummers, aangevuld met Amerikaanse Blues, Bossanova en Jazz. Vanaf 16 uur zorgt Baby Dry voor de ambiance. Op de binnenkoer proeven van de Zonnegemse Zot, zijn er hapjes, drankjes, een springkasteel en kinderanimatie.