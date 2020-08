Vrouw valt met fiets na bruusk inhaalmanoeuvre automobilist Frank Eeckhout

09u50 0 Sint-Lievens-Houtem In de Steenstraat in Mere is een 59-jarige vrouw uit Letterhoutem dinsdagnamiddag ten val gekomen met haar fiets na een bruusk inhaalmanoeuvre van een automobilist.

De vrouw was ‘s middags samen met haar man vertrokken voor een fietstocht. Ter hoogte van het postgebouw in de Steenstraat in Mere wilde ze een geparkeerde auto van Bpost voorbijsteken. Ze werd daarbij de pas afgesneden door een achterligger. De vrouw kon de wagen nog ontwijken maar kwam ten val. Ze raakte daarbij gewond aan de enkel.