Vrijwilligers ruimen 700 kilo zwerfvuil op tijdens World Cleanup Day Frank Eeckhout

25 september 2020

09u35 0 Sint-Lievens-Houtem In het actieweekend van World Cleanup Day hebben 56 vrijwilligers zo’n 700 kilo zwerfvuil opgeruimd in Sint-Lievens-Houtem. “Het grootste deel van die vrijwilligers waren Mooimakers maar we mochten ook een twintigtal nieuwelingen verwelkomen", zegt Annemie De Craemer.

World Cleanup Day en andere opruimacties tonen aan dat de strijd tegen zwerfvuil nog lang niet gestreden. Daarom roept Annemie De Craemer de 20 nieuwelingen op om zich te laten registreren als Mooimaker. “Dat kan via mail naar viv.dermul@sint-lievens-houtem.be, de bezieler van het Houtems Mooimakers verhaal. Vandaag telt Sint-Lievens-Houtem 86 Mooimakers. Met enkele extra Mooimakers erbij ronden we misschien we de kaap van de 100 vrijwilligers", zegt Annemie.

Toppers onder het zwerfvuil tijdens het actieweekend waren blikjes, peuken en flesjes. “Maar er werden ook houtpaletten, bouwafval en zelfs bidons met olie gevonden. We beseffen dat 700 kilo zwerfvuil helemaal geen goed resultaat is en dat er nog veel werk aan de winkel is. We hopen dat de bermborden die de gemeente gaat plaatsen in het oog springen en zullen aanzetten tot nadenken. Er is reeds een preventieplan, maar de ordediensten kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Daarom is het belangrijk om probleemzones te blijven melden aan de technische dienst. Zij kunnen dan, in samenspraak met de ordediensten, gerichter gaan controleren", besluit Annemie.