Vrachtwagen geladen met zuivelproducten belandt in gracht Frank Eeckhout

24 maart 2020

09u45 0 Sint-Lievens-Houtem Op de grens van Bavegem met Westrem is een vrachtwagen geladen met zuivelproducten dinsdagmorgen in de gracht beland.

De vrachtwagen had net geladen in zuivelbedrijf Inex en reed in de richting van Wetteren. Zo’n 100 meter voorbij een bocht naar rechts raakte de vrachtwagen met zijn wielen naast de rijbaan. De chauffeur slaagde er niet meer in de vrachtwagen terug op de rijbaan te krijgen waardoor het gevaarte kantelde en in de gracht belandde. Er werd een andere vrachtwagen opgetrommeld om de zuivelproducten over te laden. pas daarna kon de gekantelde vrachtwagen getakeld worden. Door het ongeval moest het verkeer in beide richtingen over één rijstrook.