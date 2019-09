Voormalig schepen Sofie Boeykens eist 15.000 euro van actiecomité Leefbaar ‘s Hondshuffel “voor laster en eerroof” Frank Eeckhout

25 september 2019

16u27 0 Sint-Lievens-Houtem Voormalig Houtems schepen Sofie Boeykens eist een schadevergoeding van 15.000 euro van actiecomité Leefbaar ‘s Hondshuffel. “Wegens laster en eerroof en beschadiging van haar goede naam. Samen met nog twee andere bewoners ben ik hiervoor al verhoord door de politie”, zegt Roel De Frene van het actiecomité.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, vorig jaar in oktober, kwam toenmalig schepen Sofie Boeykens in het oog van een storm terecht. Als schepen van Ruimtelijke Ordening was Boeykens één van de voorvechters voor een grootschalig bouwproject in de beekvallei tussen ‘s Hondshuffel, Hofkouter en de Mgr. Meulemanstraat in Sint-Lievens-Houtem. Twee aannemers wilden daar 185 wooneenheden bouwen in natuurgebied. Zowat de hele buurt stond op haar achterste poten. Al gauw schoot een actiecomité uit de grond met de bedoeling de plannen te blokkeren. Leden van het actiecomité beschuldigden Boeykens zelfs van belangenvermenging. Boeykens was immers mede-bestuurder van het studiebureau dat het ontwerp maakte voor een deel van de woonwijk.

“Schadeclaim? Ik weet van niets”

Sophie Boeykens ontkende echter alle aantijgingen en hield voet bij stuk. Zij was ook de gedoodverfde kandidaat om burgemeester Lieven Latoir op te volgen. Tot 5 april. Toen kondigde Boeykens plots haar verhuis aan naar Antwerpen, waardoor ze ook geen kandidaat meer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens het actiecomité omdat het haar te heet onder de voeten werd. Volgens Sofie Boeykens zelf omdat ze aan de slag ging aan de balie in Antwerpen. Op 10 oktober, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, legde Boeykens klacht neer met burgerlijke partijstelling tegen het actiecomité. Boeykens wil hierover niet veel kwijt. “Ik wil het onderzoek niet schaden. Maar een schadeclaim van 15.000 euro? Daar weet ik niets van. Ik heb ook geen klacht ingediend tegen personen, maar wel tegen het actiecomité. Wel vreemd dat er nu pas een onderzoek wordt gestart, bijna twee jaar na de klacht”, reageert de voormalige schepen.

Leugens

Volgens Roel De Frene zijn dat grove leugens. “Drie personen zijn ondertussen verhoord. Die drie namen stonden in een brief die haar advocaat heeft opgesteld. Er wordt ook wel degelijk een schadevergoeding geëist van 15.000 euro. Is het machtsvertoon? misbruik van haar ambt? Is het haar ego dat opspeelt of een paniekaanval van deze ex-schepen? Ik laat het in het midden. Wat ik wel weet, is dat het mijn burgerplicht is om de mensen te informeren over de dubieuze gang van zaken hier in onze buurt en in onze gemeente. Als Sofie Boeykens beweert dat wij liegen, dan nodig ik haar uit op het politiecommissariaat om open kaart te spelen. Wij durven onze bewijzen op tafel te leggen. De vraag is of zij dat ook durft”, zegt De Frene furieus.