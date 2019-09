Voordracht Peter Verlinden over Congo Frank Eeckhout

09 september 2019

12u11 0 Sint-Lievens-Houtem Op uitnodiging van Neos Sint-Lievens-Houtem geeft journalist Peter Verlinden op dinsdag 10 september om 14 uur een voordracht over Congo.

In ‘Van Leopold II tot Kabila en wat nu?’ geeft Peter Verlinden een overzicht van de geschiedenis van Congo. Onze oud-kolonie roept heel wat emoties op. Denk maar de aan de recente discussie rond de opening van het museum in Tervuren en de discussie over Zwarte Piet. Maar Congo is ook het land met een diverse natuur en met onvoorstelbare reserves aan grondstoffen waar vele naties een oog laten op vallen. Hoe kan zo een reusachtig land bestuurd worden en welke invloeden spelen er hierbij. De lezing vindt plaats in zaal De Kring op het Marktplein. De toegang bedraagt 9 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden.