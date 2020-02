Voedselveiligheid is prioriteit in BS Hofkouter Frank Eeckhout

07 februari 2020

14u10 0 Sint-Lievens-Houtem GO! basisschool Hofkouter hecht door de jaren heen al heel wat belang aan voedselveiligheid in de keuken. Die controle is de voorbije jaren nog aangescherpt. “De hele procedure staat of valt met de inzet van het keukenteam", zegt directeur Griet De Smedt.

Door de jaren heen heeft de keuken van BS Hofkouter een stevige reputatie opgebouwd. Oud leerlingen herinneren zich graag de hamburgers met boontjes en de handgedraaide balletjes in tomatensaus met handgesneden, verse frietjes. “ Handgedraaide balletjes en handgesneden frietjes kunnen wij jammer genoeg niet meer voorzien. De kostprijs hiervan zou de maaltijdprijs veel te hoog opdrijven en wij willen gezonde, betaalbare maaltijden voor onze leerlingen blijven aanbieden. Het lijkt kinderspel, maar elke dag een lekkere, evenwichtige maaltijd op tafel toveren is niet alleen hard werk. Er komt bovendien een strenge procedure bij kijken die de voedselveiligheid moet garanderen. Hét belangrijkste punt bij voedselhygiëne is temperatuur: aangezien kiemen maar gedijen tussen 15 en 50° Celsius, moet koud ook echt koud zijn, en warm echt warm. En dat van levering tot bediening. Ook de temperaturen van koelkasten en diepvriezers worden elke dag gecontroleerd en geregistreerd. De meldingsplicht voorziet dat wij dagelijks stalen van de maaltijden bewaren en dit vijf dagen lang. Mocht een geleverd product bedorven blijken en kinderen worden ziek, dan geven wij dit door aan het federaal voedselagentschap. De hele procedure staat of valt met de inzet van het keukenteam. Gelukkige kunnen wij rekenen op enthousiaste, plichtbewuste ploeg. Want aandacht voor voedselveiligheid zit ook in al die kleine dingen: van vuilnisemmers met deksel en pedaal tot het dagelijks desinfecteren van werkbladen, van haarnetjes en veiligheidsschoenen tot het verplichte gebruik van blauwe pleisters omdat die niet stiekem in een pot met eten kunnen verzeilen", zegt directeur Griet De Smedt.