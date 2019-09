Vlierzeledorp twee dagen afgesloten voor verkeer Frank Eeckhout

02 september 2019

10u55 3 Sint-Lievens-Houtem Door werken aan een woning ter hoogte van de pastorie is er op maandag 2 en dinsdag 3 september geen doorgaand verkeer mogelijk op Vlierzeledorp in Vlierzele.

Verkeer dat naar de gemeenteschool of het containerpark moet, wordt tijdens de werken omgeleid via de Oordegemstraat en Uilebroek. In Vlierzeledorp is enkel plaatselijk verkeer toegelaten.