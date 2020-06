Vlierzele krijgt 35 liter regenwater te verwerken op amper uur tijd Frank Eeckhout

17 juni 2020

09u15 13 Sint-Lievens-Houtem De Houtemse deelgemeente Vlierzele heeft dinsdagavond maar liefst 35 liter regenwater te verwerken gekregen. Dat zorgde op enkele plaatsen voor wateroverlast. In de Oordegemstraat sloeg de bliksem in op een elektriciteitspaal waardoor de bewoners een tijd zonder internet zaten.

Dinsdagavond tussen 21.30 en 22.30 uur trok een hevig onweer over Sint-Lievens-Houtem. Deelgemeente Letterhoutem kreeg daarbij 18 liter neerslag per vierkante meter te verwerken. In Vlierzele liep dat op tot 35 liter. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem was tot 1 uur ‘s nachts in de weer met het aanbrengen van zandzakjes, het wegpompen van overtollig water en het reinigen van modder op de rijbaan. In de Benedenstraat in Vlierzele liep het water van de velden door twee woningen en in Strijmeers werd een woning getroffen door een modderstroom. In Uilebroek kwamen door de felle regen de riooldeksel omhoog.