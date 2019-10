Vlaamse Ardennen prikkelt smaakpapillen op Houtem Jaarmarkt Frank Eeckhout

31 oktober 2019

09u46 0 Sint-Lievens-Houtem Met de Vlaamse Ardennen als gastregio zoekt Houtem Jaarmarkt het dit jaar dicht bij huis. “De Vlaamse Ardennen verwent alle zintuigen en niet in het minst de smaakpapillen. Naast waardevolle cultuur en erfgoed telt de regio meer dan 100 producenten van hoeve- en streekproducten. Dertien van hen prijzen hun producten aan in onze thematent", zegt schepen Jan Van den Bossche.

De oorsprong van Houtem Jaarmarkt hangt voor een groot deel samen met de legende van de Heilige Livinus. Deze Ierse bisschop zakte in het midden van de zevende eeuw af naar onze contreien om er de bevolking te bekeren tot het christendom. De prekende Livinus verzamelde snel heel wat volgeling maar kreeg ook af te rekenen met heel wat tegenstand. Woeste heidense rovers martelden de bisschop en rukten zijn tong uit. Iets later, op 12 november, werd Livinus onthoofd. Volgens de legende zou Livinus dan met het hoofd onder de arm naar Sint-Lievens-Houtem zijn gewandeld, waar hij begraven werd.

Een historisch totaalspektakel rond over het leven van de Heilige Livinus wordt op zondag 10 november opnieuw de opener van de als cultureel werelderfgoed erkende winterjaarmarkt. “Honderden figuranten in kleurrijke historische kostuums beelden expressiever en feestelijker dan ooit, der opzienbarende legende van de Heilige Livinus en het ontstaan van Houtem Jaarmarkt uit. Afsluiten doen we met de bekendmaking van de Houtemnaar die de naam Livinus voor één jaar waardig is. Een spannend hoogtepunt gevolgd door de tongenworp. Na het historisch spektakel zijn alle inwoners welkom in de thematent om kennis te maken met de standhouders en te proeven van hun producten", vertelt schepen Jan Van den Bossche.

1 november start traditioneel met keuringen van zo’n 300 paarden en pony’s van verschillende stamboeken. “In de namiddag arriveren de veehandelaars met hun koeien en paarden. Onder begeleiding van de handelaars, dierenartsen en veiligheidsdiensten worden de dieren opgesteld voor hun tweedaags verblijf, klaar om gekeurd, betast en verkocht te worden. De winterjaarmarkt wordt op 12 november afgesloten met een 500-tal marktkramen. We maken ons op voor drie dagen cultuur, plezier en vertier”, besluit Van den Bossche.

In en rond de thematent kan je op 11 en 12 november ook genieten van muziek. Een gratis shuttlebus brengt de bezoekers vanuit Erpe-Mere, Oosterzele, Zottegem, Lede en Herzele naar het centrum van Sint-Lievens-Houtem. Politie, Rode Kruis, brandweer en een dokter zorgen voor een veilig verloop van het jaarmarktgebeuren. Inwoners van Sint-Lievens-Houtem hebben op 12 november gratis toegang tot de kraampjesmarkt, wie van buiten de gemeente komt, betaalt 2,5 euro.