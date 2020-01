Vierdeklassers Klim-Op Bavegem maken verteltassen Frank Eeckhout

23 januari 2020

15u31 0 Sint-Lievens-Houtem Omdat lezen één van de prioriteiten is in basisschool Klim-Op Bavegem maakten de vierdeklassers deze week verteltassen.

Een verteltas is een tas met daarin een leuk prentenboek en een zelfgemaakt spelletje, gebaseerd op het boek. In de klas werd vooraf geoefend en donderdag was het dan uiteindelijk zover. De leerlingen van het vierde leerjaar lazen hun boekjes voor aan het tweede leerjaar. Deze genoten intens van dit voorleesmoment en speelden de spelletjes met veel enthousiasme. Het was een top activiteit.