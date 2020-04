Verveling slaat toe: knotwilg in NEC De Pastorie in brand gestoken Frank Eeckhout

15 april 2020

09u23 0 Sint-Lievens-Houtem In Natuureducatief Centrum De Pastorie in Zonnegem werd dinsdagavond een knotwilg in brand gestoken. De gemeente heeft klacht ingediend tegen onbekenden.

De verveling bij sommigen slaat duidelijk toe want dinsdagavond omstreeks 19.30 uur werd een knotwilg aan de poel van NEC De Pastorie in brand gestoken. “Het was een buurtbewoners die mij belde en vertelde dat hij rook zag in de tuin van NEC De Pastorie. Ik heb onmiddellijk iemand van onze technische dienst langs gestuurd die op zijn beurt de brandweer heeft opgeroepen omdat een knotwilg in lichterlaaie stond. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem was snel ter plaatse en kon verhinderen dat het vuur zich verspreide over het domein. Zij hebben uitstekend werk verricht. Omdat het om brandstichting gaat, dient de gemeente een klacht in tegen onbekenden", zegt schepen Tim De Knyf (NH).