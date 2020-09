Verse dagschotels van ‘t Klein Begin kan je voortaan ook gewoon uit de automaat halen Frank Eeckhout

14 september 2020

13u46 1 Sint-Lievens-Houtem In Strijmeers in Vlierzele verkopen Kathleen Blondeel (46) en Thierry Cuvelier (58) sinds vorig weekend verse dagschotels via een automaat. “Sinds de uitbraak van de coronacrisis draait de traiteurzaak op een laag pitje. Met deze automaat recupereren we wat inkomsten”, zegt Kathleen.

Nadat ze enkele jaren ervaringen hadden opgedaan in de horeca besloten Kathleen en Thierry in 2014 in bijberoep te starten als traiteur. “Met ‘t Klein begin doen we vooral communie-, trouw- en verjaardagsfeesten en babyborrels. Met eindejaar zorgen we ook voor feestmenu’s. Sinds de uitbraak van corona zit de evenementensector echter op zijn gat. Alle feesten werden geannuleerd en de vooruitzichten ogen niet meteen rooskleurig. Om dat verlies enigszins te compenseren hebben we een automaat geplaatst waaruit mensen een dagschotel kunnen halen. We richten ons vooral op seizoensgebonden gerechten: slaatjes op hete zomerdagen en stevige winterkost als het vriest. Die prijs schommelt tussen 8 en 10 euro en betalen kan met muntstukken van 2 euro en briefjes van 5 en 10 euro. De automaat is te vinden ter hoogte van huisnummer 33 in Strijmeers in Vlierzele.