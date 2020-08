Verkeerseilandje in Vlierstraat na één week al gesneuveld Frank Eeckhout

25 augustus 2020

11u06 4 Sint-Lievens-Houtem Het verkeerseilandje in de Vlierstraat in Vlierzele is na één week al aan diggelen gereden. De dader pleegde vluchtmisdrijf.

Na overleg met de verkeersdienst van de politie, heeft de technische dienst van Sint-Lievens-Houtem verschillende verkeerseilandjes geplaatst verspreid over de gemeente. Via deze ingrepen wil de gemeente tegemoet komen aan verschillende suggesties en meldingen via het Meldpunt en de voorbije mobiliteitstafels. Al meteen na het plaatsen van de verkeerseilandjes dook er kritiek op. In Zonnegem zorgde het verkeerseilandje ervoor dat een garagist met zijn vrachtwagen niet meer zijn garage kon indraaien. Die wegversmalling werd intussen verwijderd. Op de Balei creëren de verkeerseilandjes in combinatie met bloembakken gevaarlijke verkeerssituaties. In de Vlierstraat werd de wegversmalling geplaatst op amper vijftig meter van een andere wegversmalling.