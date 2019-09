Verenigingen stoken kermisvuur opnieuw op Frank Eeckhout

16 september 2019

11u19 0 Sint-Lievens-Houtem De Bavegemse verenigingen slaan de handen ook dit jaar in elkaar om de septemberkermis nieuw leven in te blazen. Een rits activiteiten staan op het programma, met als blikvanger de Milkrun en het opnieuw opstoken van de eeuwenoude oven in de Hoge Hellesemweg.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het kermisprogramma in Bavegem. En dat oogt veelbelovend. “Op zaterdagnamiddag organiseert het Oudercomité van basisschool Klim-Op een Family Fun Milkrun in de dorpskern: een leuke jogging voor jong en oud met een doortocht door te Inex-fabriek. De inschrijvingen lopen bijzonder vlot. Voor elke deelnemer is er een zuivels lekkere goodiebag, geschonken door Inex. ’s Avonds organiseert Okra een kaarting voor verse of droge worsten in het parochiehuis", vertelt Jo Dedeurwaerder.

Om 18 uur wordt de kermis officieel geopend aan de oven in de Hoge Hellesemweg. De Vriendenkring van de school, onder leiding van Lieven De Naeyer, blaast ook dit jaar de oven leven in en bakt er een lekkernij. “Dat wordt een ‘Bavegems Schijterke’, wat tevens de scheldnaam is voor de Bavegemnaars. Zowel op zaterdagavond als op zondagnamiddag kan er gratis geproefd worden. Uniek wordt het straattheater ‘Verderf in de kerk’ geschreven door Pieter Rauwoens en geregisseerd door Chris De Naeyer in een unieke setting. Het toneel wordt omstreeks 18 uur opgevoerd op de trappen van de kerk omstreeks. De twee Bavegemse zangkoren, Nova et Vetera en Toontje Hoger, werken samen met toneelgroep Animo mee aan het spektakel.”

Om 19.30 uur wordt in de pastorietuin de film ‘Beesten bij de buren’ vertoond. Hiervoor kan je inschrijven via www.bosplus.be. Ook Heemkunde Houtem werkt mee aan het evenement met een fototentoonstelling in de kerk. Beeldmateriaal van het oude Bavegem én overwordt tentoongesteld. De tentoonstelling is te bekijken op zaterdagavond én op zondag. “Zaterdag om 20 uur is er in de parochiezaal een optreden van plaatselijk artiest Marnix Matthijs. Hij brengt meezingers van vroeger en nu. Op kermiszondag 23 september is er traditioneel een wielerwedstrijd: de Grote Prijs Hubert Verhoeyen voor gentlemen en elite, een organisatie van de plaatselijke wielerclub", geeft Dedeurwaerder nog mee.

Wie graag actief meehelpt en een handje toesteekt is uiteraard welkom. Meer info kan je verkrijgen bij Chris De Naeyer, voorzitter van de Parochiale Werken in Bavegem, op het nummer 09/330.82.72.