Vechtpartij in ‘verdoken café’: vier amokmakers meegenomen door politie Frank Eeckhout

15 september 2020

11u34 5 Sint-Lievens-Houtem Na een vechtpartij in een verdoken café in de Edgard Tinelstraat in Sint-Lievens-Houtem heeft de politie vier amokmakers meegenomen voor verhoor.

Een woordenwisseling tussen enkele aanwezigen mondde maandagavond omstreeks 18.30 uur uit in een vechtpartij. Daarbij vloog het cafémeubilair in het rond. Eén van de vechtersbazen keilde ook een verkeersbord door het raam. Twee patrouilles van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem slaagden erin de gemoederen te bedaren en de daders mee te nemen. Politiecommissaris Peter Souffriau bevestigt de feiten. Over het verdoken café spreekt hij zich niet uit. “Dat maakt onderwerp uit van het verdere onderzoek”, zegt hij.