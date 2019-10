VB Sint-Lievensinstituut verkoopt pakketjes voor De Warmste Week Frank Eeckhout

21 oktober 2019

12u11 1 Sint-Lievens-Houtem VB Sint-Lievensinstituut verkoopt tijdens de Warmste Week van Studio Brussel hartverwarmende pakketjes voor de vzw Talismanneke.

Talismanneke biedt steun aan kinderen die te maken krijgen met rouwsituaties bij het overlijden van een dierbare. “Vele Houtemse handelaars steunen onze actie voor deze hartverwarmende vzw. Wil jij ons goed doel steunen of een pakketje kopen? Neem dan contact op met onze school op het nummer 053/62.23.18 of met één van onze leerkrachten of leerlingen of spring eens binnen. We stellen je vzw Talismanneke graag voor", laat juf Kristel Van den Rijse weten.