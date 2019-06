Vastgoedmakelaar licht eigen werkgever op: parket vordert twee jaar cel en beroepsverbod Lieke D'hondt

06 juni 2019

14u52 0 Sint-Lievens-Houtem Een dertiger uit Sint-Lievens-Houtem moet zich al voor de tweede keer in de rechtbank verantwoorden wegens oplichting en valsheid in geschrifte. De vastgoedmakelaar vervalste de documenten van het immokantoor waar hij werkte om zelf de voorschotten op het compromis te kunnen opstrijken.

De man werkte in loondienst bij een ERA-kantoor, maar besloot na een financiële tegenslag om een systeem op poten te zetten om zelf voorschotten op te strijken die eigenlijk naar zijn werkgever moesten gaan. Hij vervalste documenten van ERA, waardoor klanten de voorschotten niet aan het vastgoedkantoor maar wel aan één van de bedrijfjes van de beklaagde betaalden. Potentiële kopers werden ook aangemaand om niet via ERA te kopen, maar wel rechtstreeks via de beklaagde om zo administratiekosten te vermijden. “De oplichting heeft voor negatieve publiciteit gezorgd en heeft veel wantrouwen gecreëerd ten aanzien van zijn werkgever”, zegt de advocaat van de burgerlijke partijen. “Er zijn vier concrete verkopen waarin het immokantoor schade heeft geleden door de beklaagde.”

Ook het parket tilt zwaar aan de feiten. “De beklaagde verklaart dat hij grote financiële problemen had, maar toch reed hij rond met een Porsche waar hij duizend euro per maand voor moest betalen. Hij is ook al 17 keer veroordeeld in de politierechtbank, met boetes tot meer dan duizend euro als gevolg. Daarnaast is er ook al een eerdere veroordeling voor oplichting”, weet de procureur. Zij vordert nu een celstraf van twee jaar en een boete van 208 euro, al dan niet deels met uitstel. De man riskeert ook een beroepsverbod.

Alles terugbetaald

De advocaat van de beklaagde uit Sint-Lievens-Houtem kadert de feiten in een moeilijke periode voor de man. “Hij kreeg te maken met een financiële kater na een burgerlijke veroordeling na een geschil met zijn vorige werkgever. Daardoor is hij in paniek geslagen en heeft hij getracht oude putten te vullen door nieuwe putten te graven. Dat was een domme beslissing, maar het was een wanhoopspoging om zijn gezin te sparen. Uiteindelijk heeft hij al het geld dat hij ten onrechte heeft verworven opnieuw doorgestort naar zijn werkgever. Hij heeft zichzelf eigenlijk onrechtmatig een overbruggingskrediet verschaft. Ondertussen is hij aan de slag bij een ander vastgoedkantoor waar hij geen verantwoordelijkheden heeft over geld. Zijn schulden zijn ook volledig afbetaald.” De beklaagde zelf vraagt in tranen aan de rechter om hem geen effectieve celstraf op te leggen. Welke straf zijn deel is, weet de man op 20 juni.