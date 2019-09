Varkenshaasje, vol-au-vent en zalm op CD&V-eetfestijn Frank Eeckhout

04 september 2019

15u11 2 Sint-Lievens-Houtem De plaatselijke afdeling van CD&V organiseert op zondag 8 september van 11.30 tot 14 uur een eetfestijn in zaal Sint-Michaël in de Kloosterstraat in Sint-Lievens-Houtem.

Op het menu staan vol-au-vent, varkenshaasje met champignonsaus, pepersaus of jagersaus en warme zalm in chablissaus. Alle gerechten worden geserveerd met frietjes. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen en zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden of aan de kassa.