Van drankendepot naar belevingswinkel met aandacht voor ecologie Frank Eeckhout

15 oktober 2019

15u47 12 Sint-Lievens-Houtem Drankencentrale Pede 2.0. De nieuwe drankencentrale van Pede in Sint-Lievens-Houtem is in niets meer te vergelijking met het vroegere magazijn. “Ons drankendepot is een belevingswinkel geworden. En zonnepanelen, led-verlichting en het hergebruik van regenwater zorgen voor een ecologische toets", vertelt zaakvoerder Marc Pede.

Het waren Benjamin Pede en Irma De Vos die in 1950 begonnen met Drankenhandel Pede. Dat was toen nog gevestigd achteraan hun café op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. “De hoofdactiviteit was toen het aan huis leveren van drank in Sint-Lievens-Houtem en omstreken", weet Marc Pede. In 1984 kwam er, onder impuls van de tweede generatie, de aankoop en verhuis naar ‘De Fabriek’ in de Doelstraat. Met Pede Drinks kwam er toen ook een tweede depot in Velzeke.

Oude textielfabriek

Eind 2013 verhuisde de hoofdzetel van Dranken Pede naar het industrieterrein in Wetteren. Met ook nog depots in Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Nevele en Oudenaarde zit de drankenhandelaar verspreid over heel Oost-Vlaanderen. Zaakvoerders vandaag zijn Marc en Luc Pede. “De voorbije jaren maakten we samen met Solva en het gemeentebestuur werk van de herinrichting van de oude textielfabriek in de Doelstraat. Dat was nodig want de huidige locatie, even verderop in de straat, was sterk verouderd. Samen met een nieuwe drankencentrale openen we vandaag ook onze eerste Cavist-winkel. Door de blijvende aandacht voor innovatie en door het toenemend belang van wijnen en spirits in de drankenwereld, mochten we in dat segment zeker niet achterblijven", gaat Marc verder.

Belevingswinkel

De nieuwe winkel is gelegen naast de oude drankencentrale. Door zijn nieuwe setup, het brede assortiment en de manier van winkelen, is het een echte belevingswinkel geworden. “Elke horecazaak, vereniging of particulier die iets wil organiseren, kan bij ons terecht om zijn of haar project te bespreken en de dranken te kiezen. Tijdens de herfstperiode staan ook tal van degustaties op het programma met als klap op de vuurpijl een wijnfestival op 6, 7 en 8 december. Bovendien hebben we met de toezegging van enkele grote namen zoals Laurent-Perrier, Bombay Gin en likeuren Lorenzo Inga troeven in handen waarbij we van hun productenaanbod zaken kunnen aanbieden, die je in de retail niet kan vinden.”

Energiezuinig

Dranken Pede is ook op de ecologische kar gesprongen. “Op alle vestigingen liggen zonnepanelen, er is led-verlichting, we rijden met CNG-vrachtwagens en hergebruiken het regenwater. De nieuwe winkel is trouwens een energiezuinig gebouw met alle hedendaagse knowhow conform de veiligheidsvoorschriften. Lokaal kopen van kleine hoeveelheden, korte keten en zaken die gemakkelijk met de fiets of te voet kunnen meegenomen worden staan bij ons centraal. De nieuwe winkel maakt ons, nog meer dan in het verleden, dé drankenspeciaalzaak van de ruime regio", besluit Marc.

De nieuwe winkel heeft een oppervlakte van 700 vierkante meter. Je hebt er keuze uit meer dan 500 bieren, ruim 125 wijnen, 400 frisdranken, 150 gin’s en 150 whiskey’s.