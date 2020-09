Van de klas naar de wellness: Na 26 jaar maakt Cynthia opmerkelijke carrièreswitch Frank Eeckhout

04 september 2020

15u14 3 Sint-Lievens-Houtem 26 jaar stond Cynthia Moeykens (49) uit Letterhoutem voor de klas in het Sint-Hendrikscollege in Deinze maar vanaf maandag staat ze elke dag in Sauna en Spa Les Lupines. Van een opmerkelijke carrièreswitch gesproken. “In 2013 heb ik gesukkeld met mijn gezondheid. Toen heb ik geleerd dat relaxatie help om veel medische problemen te voorkomen en ben ik over mijn toekomst gaan nadenken", zegt Cynthia.

Cynthia Moeykens en haar man Alex Nys verhuisden in 1994 van Bachte-Maria-Leerne naar een vierkantShoeve in de Nederweg in Letterhoutem. “De hoeve was het geboortehuis van mijn man. Vanaf dag één heb ik hier graag gewoond. Onze woning straalt rust uit en is omrand door groen. In de omgeving kan je ook zalige wandelingen maken. Hier kwam ik ‘s avonds tot rust na een dag voor de klas", steekt de germaniste van wal. 26 jaar stond Cynthia voor de klas en bracht ze haar leerlingen Nederlands, Engels, natuurwetenschappen en esthetica bij. Maar toen ze in 2013 crashte en gezondheidsproblemen kreeg, begon ze na te denken over haar toekomst.

RELAXATIETHERAPIE

“Ik heb altijd graag les gegeven. Maar elk jaar moest ik mezelf opnieuw uitvinden om van het lesgeven geen sleur te maken. En dat begon het op de duur wel te worden. Tot ik crashte en een hele tijd buiten strijd was. In die periode ontdekte ik dat relaxatietherapie heilzaam is voor je gezondheid. Ik ging op zoek naar een nieuwe uitdaging en dacht eerst aan een B&B. Daarna kwam ik uit bij interieurinrichting. Het werd uiteindelijk een wellness. Vorig jaar op 16 september, na drie jaar voorbereiden, zijn de verbouwingswerken gestart. En maandag 7 september is de grote dag want dan gaat Les Lupines open", glundert Cynthia.

BOERENBLOEMEN

De naam Les Lupines herinnert haar aan de boerenbloemen die ze als klein meisje samen met haar mama ging plukken. “Les Lupines verwijst ook naar alles wat mooi, gezellig en rustig is. De wellness is omgeven door groen, zonder dat er inkijk is van buitenaf. Het pronkstuk is de Finse sauna. Van daaruit heb je een prachtig vergezicht over de beekvallei. Baantjes trekken kan in het verwarmd buitenzwembad en voor de ijsberen is er een ijskoud dompelbad. Verder kan je ook genieten van infrarood stralen, een bubbelbad met lichttherapie, het Turks stoombad en de trekemmer. In de patio kan je gezellig relaxen of iets eten. Alles gebeurt privé en kan tot 8 personen", gaat Cynthia verder.

MASSEURS

De Letterhoutemse schoolde zich ondertussen ook bij in de gelaatsverzorging. “Ik biedt verschillende arrangementen aan en ga workshops organiseren. In de wellness zijn twee gediplomeerde masseurs aanwezig om je spieren onder handen te nemen. De eerste boekingen lopen al binnen en ook de eerste cadeaubonnen zijn al de deur uit. Ik sta te popelen om te beginnen. Dat het maar rap maandag is", lacht Cynthia. Voor info en reservaties: www.leslupines.be.