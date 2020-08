Unieke natuurspeeltuin in allerijl klaargestoomd voor eerste schooldag Frank Eeckhout

09u32 2 Sint-Lievens-Houtem Leden van het oudercomité en leerkrachten van het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem hebben in allerijl nog een unieke natuurspeeltuin klaargestoomd voor de eerste schooldag.

Corona gooide ook roet in het eten voor de realisatie van de nieuwe natuurspeeltuin van het Sint-Lievensinstituut. Na maandenlange voorbereiding tussen de oudervereniging Boost, directie, leerkrachten en personeel plande een enthousiaste kern van de oudervereniging Boost op 21 maart de start van de werken in. “Maar toen kwam de lockdown en viel alles stil. Dat was achter zonder de inzet van de oudervereniging gerekend. Het laatste weekend van de zomervakantie werd door de oudervereniging aangegrepen om samen met directie en enthousiast leerkrachtenteam nog eens de handen uit de mouwen te steken. In kleine groepjes werken heel wat werkjes gerealiseerd. De eerste resultaten mogen al gezien worden: het toffe blotevoetenpad, de speel- en klauterheuvels, de glijbaan met zandbak en de hangmatten. In de loop van het schooljaar wordt hieraan nog verder gewerkt", zegt directeur Paul De Roo.