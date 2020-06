Twee feestzalen en restaurant mogen na drie maand weer open: “Omzetverlies van 1 miljoen euro door coronacrisis” Frank Eeckhout

04 juni 2020

16u42 0 Sint-Lievens-Houtem Met twee feestzalen en een restaurant heeft de coronacrisis er goed ingehakt bij Christof Gangl (33). “De verplichte sluiting kost mij een omzetverlies van 1 miljoen euro. Maar ik ben niet bij de pakken blijven zitten en heb van de sluiting gebruik gemaakt om feestzaal ‘t Zavelhof vroeger dan gepland te verbouwen. Het Kasteel van Breivelde kreeg de voorbije weken een ruimer terras", vertelt Christof.

Christof Gangl stapte meteen na zijn studies kmo-management in de horeca. Sinds 2010 baat hij feestzaal ‘t Zavelhof in Vlierzele uit. In 2016 kwam daar het Burgemeestershof in Massemen bij en sinds vorig jaar is hij ook de zaakvoerder van restaurant Kasteel van Breivelde in Grotenberge. De coronacrisis sloeg dan ook in als een bom bij de dynamische ondernemer uit Sint-Lievens-Houtem. “Een bom was het zeker, want de verplichte sluiting van mijn drie horecazaken kwam er heel abrupt", steekt Christof van wal.

Grote financiële schade

De dertiger zette zijn 14 vaste personeelsleden meteen op economische werkloosheid, zette zijn 50 flexi-jobbers op non-actief en annuleerde alle reservaties. “Tot en met de zomer waren beide feestzalen volgeboekt en ook in het Kasteel van Breivelde waren er verschillende reservaties. Veel informatie kon ik mijn klanten niet meegeven, want de communicatie vanuit de overheid liep compleet mank. De financiële schade door de coronacrisis is veel groter dan drie maanden omzetverlies, want ook de zomer moet er voor een groot deel aan geloven. Alleen in het Kasteel van Breivelde hoop ik nog iets goed te maken met een groter terras. Alles samen kost de verplichte sluiting mij een omzetverlies van 1 miljoen euro", becijfert Christof.

Voor onze Dinner and Dance en After Work is het nog wat afwachten Zaakvoerder Christof Gangl

Verbouwingswerken

Toch bleef de Houtemnaar niet bij de pakken. “Van de sluiting maakte ik gebruik om verbouwingswerken te doen in ‘t Zavelhof. Twee jaar geleden kocht ik een stuk grond naast de feestzaal en sindsdien koesterde ik plannen om ramen te steken en een terras aan te leggen. Al snel bereikte ik een akkoord met de bank en met een aannemer. Begin juli moet de zaal helemaal opgekalefaterd zijn. Dan starten we onze brunch meteen op. Die zijn meteen goed voor 300 couverts. Voor onze Dinner and Dance en After Work is nog wat afwachten.” Ook in zijn twee andere zaken voerde Christof wat verfrissingswerken uit. “Die gaan wel op 8 juni open. Hier en daar kregen muren een likje verf en in het Kasteel van Breivelde richtte ik mij de voorbije weken vooral op het terras. Dat werd serieus uitgebreid. Als nu ook het weer wat mee wil, kunnen we daar wat verlies goedmaken.”

Voor het Kasteel van Breivelde hoopt Christof wel op een financiële tussenkomst van de stad. “De afbetaling van ‘t Zavelhof werd met zes maanden opgeschoven. De huur van het Burgemeestershof werd opgeschort tot eind dit jaar en ook de huur van het kasteel werd opgeschort. Maar hier hoop ik wel op een financiële geste van het stadsbestuur", besluit Christof.

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) laat weten dat de stad wel oren heeft naar een financiële tegemoetkoming.