Twee dagen lichte hinder door kleine herstellingswerken Marktplein Frank Eeckhout

06 maart 2020

14u02 0 Sint-Lievens-Houtem Indien de weersomstandigheden het toelaten, zal aannemer Aclagro op maandag 9 maart starten met een aantal kleine herstellingswerken (binnen de garantieperiode van de aannemer) op en rond het Marktplein. De werken zullen maximum twee werkdagen duren.

Deze werken zullen over het algemeen weinig hinder met zich meebrengen. Afhankelijk van de aard van de werken zal gekozen worden voor tijdelijke signalisatie of voor het gebruik van een pijlwagen en kegels. “Enkel aan de in- en uitrit van de parking ter hoogte van de Schoolstraat, zal er echte hinder zijn. De aannemer gaat er de voeg tussen het beton en de natuursteen ter hoogte van de inrit parkeerzone, uitslijpen en opnieuw opgieten. Om de werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren, wordt hiervoor, enkel ter hoogte van de inrit van de parking, een kleine zone van de rijweg afgezet tot ongeveer het midden van het rijvak. Dat zal beperkte hinder geven voor het doorgaand verkeer op de rijweg, dat weliswaar steeds doorgang heeft. In- en uitrijden via deze toegang tot de parking is tijdens de werken niet mogelijk", laat schepen Tim De Knyf (NH) weten.