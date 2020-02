Turkse trucker volgt gps en rijdt zich vast in aardeweg Frank Eeckhout

14 februari 2020

09u53 0 Sint-Lievens-Houtem Een Turkse vrachtwagenchauffeur heeft zich vrijdagmorgen vastgereden in de Muizenhoek in de Houtemse deelgemeente Vlierzele.

Hij kon niet meer vooruit of achteruit, de trucker uit Turkije, die door zijn gps via de Binnenstraat in Vlierzele door de Muizenhoek werd gestuurd. De Muizenhoek is nochtans een trage weg wat ook aangeduid is met een verkeersbord. Halfweg sloeg de trucker dan nog eens linksaf richting Luikerveld om zich even verderop vast te rijden. Voor de man zat er niets anders op dan een takeldienst te bellen.

