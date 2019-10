Topstukken en medewerkers in de picture op Dag van De Kringwinkel Frank Eeckhout

16 oktober 2019

17u17 4 Sint-Lievens-Houtem Meer dan honderd Kringwinkels in heel Vlaanderen zetten op zaterdag 19 oktober hun beste beentje voor. Ook bij De Kringwinkel Stroom, met winkels in Aalst, Lede en Sint-Lievens-Houtem, wordt er hard gewerkt om die dag extra feestelijk te maken.

“De voorbije maanden kregen we heel wat design topstukken binnen met dank aan onze fantastische gevers. De dag van De Kringwinkel is hét moment om al dit moois extra in de picture te zetten", zegt Ilse Top. Achter de schermen van De Kringwinkel Stroom werken elke dag meer dan negentig mensen enthousiast mee om geschonken tweedehandsspullen een nieuw leven te geven. Het is hartverwarmend om te zien hoe ze stuk voor stuk fier zijn op hun job. Het resultaat van al hun inspanningen kan je bewonderen op 19 oktober.

“Ook voor verzamelaars van vintage speelgoed en liefhebbers van merkkledij en –handtassen is het aanbod meer dan de moeite. Ben je eigenaar van een uniek schilderij, maar twijfel je of het waardevol is ? Ga dan vanaf 14 uur langs bij de ‘kunst of kitsch’-schatting in de winkel in Sint-Lievens-Houtem. Bij een feest horen natuurlijk pannenkoeken, een glaasje fris en een leuke attentie voor elke klant. De opbrengst van deze dag investeren we volledig in de werking van onze vzw. Het betekent een job en opleiding voor meer dan negentig mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt", besluit Top.