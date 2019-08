Tiran van Letterhoutem vrijdag opnieuw voor de raadkamer Frank Eeckhout

20 augustus 2019

15u42 2 Sint-Lievens-Houtem W.B., door omwonenden de Tiran van Letterhoutem genoemd, verschijnt vrijdag opnieuw voor de raadkamer. Die beslist of de aanhouding van B. met een maand wordt verlengd.

De tiran van de buurt. Zo wordt W.B. genoemd door de omwonenden. Heel wat inwoners uit Sint-Lievens-Houtem hebben al met hem in conflict gelegen. Dat gaat van roepen en tieren tot bedreigingen. Om mensen te intimideren gaat hij zelfs bij hen aanbellen. Ook in zijn privé- en familiaal leven staat W.B. gekend voor zijn losse handjes. Op vrijdag 19 juli sloegen de stoppen nog maar eens door bij W.B. Toen probeerde hij zijn zieke vader te vergiftigen met morfinepleisters en pillen. Niet om de bejaarde man uit zijn lijden te verlossen, maar om van hem af te zijn. Vader Engelbert overleed op zondag 4 augustus. Of de vergiftiging de dood van de tachtiger heeft versneld, wil het parket niet kwijt.

W.B. werd door de onderzoeksrechter aangehouden wegens poging doodslag op zijn vader. Die kwalificatie kan echter nog veranderen in doodslag als blijkt dat de vergiftiging de dood van Engelbert B. heeft versneld. Op vrijdag 23 augustus verschijnt W.B. opnieuw voor de raadkamer.