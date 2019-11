Tiran van Letterhoutem heeft gevangenis verlaten met enkelband Frank Eeckhout

23 november 2019

14u03 0 Sint-Lievens-Houtem De 55-jarige W.B., ook wel de Tiran van Letterhoutem genoemd, heeft donderdag de gevangenis mogen verlaten met een enkelband. De vijftiger zat sinds eind juli in de cel nadat hij zijn vader probeerde te vergiftigen.

W.B. zat sinds vrijdag 20 juli in de cel nadat hij zijn 80-jarige inwonende vader probeerde te vergiftigen met morfinepleisters en een overdosis aan medicijnen. Het was de dochter van B. die opmerkte dat haar grootvader er slecht aan toe was en de hulpdiensten verwittigde. Twee agenten die ter plaatse kwamen, riepen meteen versterking op. Vier agenten slaagden erin W.B. te overmeesteren en mee te nemen naar het commissariaat in Zottegem. In het ziekenhuis stelden artsen vast dat er kwaad opzet mee gemoeid was. De politie besloot daarop het parket in te lichten. W.B. werd voor de onderzoeksrechter geleid in Oudenaarde en die achtte de feiten zwaar genoeg om de man op te sluiten. Sinds donderdag is W.B. weer thuis, weliswaar met een enkelband.