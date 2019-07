Tien jaar nadat grootvader met de fiets verongelukt wordt kleinzoon (10) op zelfde plek aangereden door vrachtwagen KOEN MOREAU

05 juli 2019

19u43 2 Sint-Lievens-Houtem Bijna dag op dag tien jaar nadat zijn opa Lucien Keppens op 75-jarige leeftijd in de wijk Strijmeers met de fiets verongelukte onder een vrachtwagen, werd vrijdagnamiddag kleinzoon Mauro (10) op nagenoeg dezelfde plek aangereden door een vrachtwagen. “Hij liep godzijdank enkel een serieuze kneuzing aan de knie en schaafwonden op, maar dit had een herhaling van 2009 kunnen zijn”, vertelt papa Joran.

Een voorschriftje ophalen bij dokter Bauters liep vrijdagnamiddag omstreeks 14.45 uur bijna noodlottig af voor de tienjarige Mauro Keppens uit de Oordegemstraat in Vlierzele. De knaap werd in Strijmeers ter hoogte van het Neerhof aangereden door een vrachtwagen. “Ik moest net na de bocht uitwijken voor een geparkeerde auto toen die vrachtwagen me inhaalde. Toen hij bijna voorbij was, week hij uit naar rechts omdat er aan de overzijde ook een auto geparkeerd stond en raakte hij met zijn achterkant mijn stuur”, vertelt de knaap. Die belandde door de tik tegen het asfalt en zette nadien strompelend zijn weg verder.

Fietshelm

“Gelukkig dragen onze jongens steeds een fietshelm en werd Mauro maar geraakt door de achterkant van de vrachtwagen”, vertelt papa Joran. Die is wel boos op de vrachtwagenchauffeur. Niet zozeer omdat hij doorreed zonder te stoppen, omdat de chauffeur wellicht niet merkte dat er iets gebeurde. “Maar vooral omdat de weg zich totaal niet leent om met een vrachtwagen op zo een plek een fietser in te halen.”

Snelheidsbeperking

Op de plek waar het ongeval gebeurde geldt nochtans een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur voor zwaar vervoer. “En dat is geen overbodige luxe. Deze weg wordt enorm veel gebruikt. Bij tellingen werden hier 22.000 wagens geteld en hier passeren ook massaal veel fietsers.” Fietsers die over geen enkele voorziening beschikken.

Ik prijs mezelf gelukkig dat de afloop niet dezelfde is als bij mijn vader Papa Joran Keppens

“Het is hier bijzonder gevaarlijk en daar kan onze familie als geen ander over meespreken. Op donderdag 16 juli 2009 verongelukte mijn vader Lucien een paar honderd meter verder toen hij – terwijl hij in de andere richting fietste – ten val kwam voor de wielen van een vrachtwagen. Ik prijs mezelf gelukkig dat we tien jaar later niet hetzelfde scenario meemaken.” De baan mijden staat niet op het programma. “Je kan je kinderen niet onder een glazen stolp steken en de oudste rijdt tweemaal per dag langs Strijmeers van en naar school in Lede.”

Maatregelen gevraagd

Joran hoopt wel dat de gemeente Sint-Lievens-Houtem maatregelen neemt om de weg voor voetgangers en fietsers veiliger te maken. “Het zou zonde zijn dat vooraleer er iets wordt gedaan, nogmaals een dodelijk ongeval moet gebeuren. “De evaluatie van de mobiliteitstafels worden momenteel nog omgezet in concrete actieplannen en we onderzoeken een algemeen verbod op alle gemeentewegen voor zwaar vervoer dat niet plaatselijk is”, weet schepen Tim De Groote (Nieuw Houtem).

Wie het ongeval opmerkte of de vrachtwagenchauffeur kan identificeren, mag dat laten weten aan de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem via 09/364.47.30.