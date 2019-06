Teleshop dient klacht in na misleidend bericht op Facebook: “Energiesnoeiers zijn geen oplichters” Frank Eeckhout

07 juni 2019

10u59 15 Sint-Lievens-Houtem Op Facebook circuleert een valse oproep om energiesnoeiers niet binnen te laten omdat het zogezegd om oplichters gaat. “Energiesnoeiers voeren gratis energiescans uit, plaatsen isolatie en zorgen voor kosteloze begeleiding wanneer je je huurwoning isoleert. Op die manier helpen ze mens en milieu vooruit. We hebben dan ook klacht ingediend tegen de vrouw die de brief postte", laat coördinator Tom Calloens weten.

In 2018 voerde Energiesnoeiers heel wat energiescans uit bij gezinnen die behoren tot de groep van beschermde klanten of budgetmeterklanten. “Deze adressen krijgen wij in samenwerking met Fluvius (het vroegere Eandis) zodat we gezinnen kunnen helpen om te besparen op hun energiefactuur. Naast advies om minder energie te verbruiken, plaatsen de Energiesnoeiers spaarlampen, spaardouchekoppen en ander materiaal dat rechtstreeks invloed heeft op het verbruik. We maken steeds op voorhand een afspraak. Indien de persoon op de afgesproken dag niet aanwezig is, dan steken wij een standaardbrief in de bus. Daarop staat alle nodige informatie, het officiële logo, een nieuwe datum en contactgegevens van de verantwoordelijke coördinator", verduidelijkt Tom Calloens.

Op 11 mei kreeg ook D.G. uit Sint-Lievens-Houtem zo een standaardbrief in de bus. Waarom is niet duidelijk, maar deze brief plaatste zij op Facebook met daarbij het bericht “Opgelet!! Niet binnen laten! OPLICHTERS. Zoveel mogelijk delen aub.” Zoals zo vaak op de sociale media, werd dit bericht ondertussen reeds meer dan 2.000 keer gedeeld. “Tot onze grote verontwaardiging”, stelt Calloens. “Uiteraard zijn de Energiesnoeiers geen oplichters. Het zijn wel degelijk officiële werknemers van vzw kringloopcentrum Teleshop die energiescans uitvoeren in Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Wichelen, Oosterzele, Laarne en Sint-Lievens-Houtem. Zoals op de brief uitdrukkelijk vermeld, dragen zij een badge om zich te identificeren. Ook rijden ze in een wagen waarop het logo duidelijk zichtbaar is. Ondanks onze herhaaldelijke vraag weigert D.G. het bericht te verwijderen van Facebook. Het gaat wel degelijk over laster die schade toebrengt aan onze vzw. We hebben dan ook de politie ingelicht en gevraagd om het nodige te doen. Langs deze weg willen wij de mensen geruststellen. Onze Energiesnoeiers zullen zich telkens identificeren, je kan ze met een gerust hart binnenlaten. Het zou zeer jammer zijn mochten mensen die het echt nodig hebben, op deze manier een fikse korting op hun energiefactuur missen", besluit Calloens.