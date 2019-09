Tal van activiteiten tijdens opendeurdag brandweerpost Sint-Lievens-Houtem Frank Eeckhout

13 september 2019

09u48 10 Sint-Lievens-Houtem De opendeurdag van brandweerpost Sint-Lievens-Houtem wordt zondag opgeluisterd door tal van activiteiten, demonstraties en infomomenten. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem maakt met zijn 21 manschappen deel uit van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.

Op zondag 15 september zet brandweerpost Sint-Lievens-Houtem de deuren open voor het grote publiek. De bezoekers worden er ondergedompeld in het leven van een brandweerman. “Aan de BPA-stand krijg je alle info over rookmelders, een imker doet alles uit de doeken over de Aziatische hoornaar en kinderen kunnen hun hart ophalen met een rondrit in een oldtimer brandweerwagen, deelnemen aan een echte blusoefening of gewoon rondhuppelen op het springkasteel", zegt adjudant Yves De Vogelaere.

Het rode kruis SLH en de politiezone Herzele/Zottegem/SLH zijn eveneens van de partij met een infostand. De vriendenkring zet zijn beste beentje voor om de bezoekers te voorzien van een lekkere BBQ en de nodige verfrissing. Ook de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen zal aanwezig zijn met verschillende zonale voertuigen. “Deze opendeurdag bied aan kandidaat vrijwilligers de kans om info in te winnen over het reilen en zeilen binnen de brandweer", geeft De Vogelaere nog meer.

De opendeurdag start om 10 uur en duurt tot 18 uur.