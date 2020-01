Tafelen voor Kom op Tegen Kanker bij de Morelgemvrienden Frank Eeckhout

31 januari 2020

17u58 1 Sint-Lievens-Houtem De Morelgemvrienden organiseren op zondag 9 februari al voor de achtste keer een eetfestijn ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Iedereen is welkom van 11 tot 16 uur in de zaal Sint-Michaël in de Kloosterstraat in Sint-Lievens-Houtem. Er is keuze uit kalkoenfilet met champignonsaus, zalm met chablissaus en stoofvlees. Voor de kinderen zijn er ook balletjes in tomatensaus. Alle gerechten worden geserveerd met frietjes en groenten. Kaarten kosten 16 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Steunkaarten zijn te koop voor 5 euro.