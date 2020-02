Storm Ciara. Omgewaaide boom sleurt nutskabel mee in Cotthem, dak losgerukt in Bavegem Frank Eeckhout

09 februari 2020

17u32 0 Sint-Lievens-Houtem In de Houtemse wijk Cotthem heeft een omgewaaide boom een nutskabel meegesleurd. In Bavegem kwam het plat dak van een woning los.

Door een omgevallen boom was de Houtemse wijk Cotthem zondagnamiddag een tijdje moeilijk bereikbaar. Daarbij werd ook een nutskabel losgerukt. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem liet een hoogtewerken komen om de omgevallen boom te verzagen. Ook in de Meulestraat in Bavegem rukte de felle wind een nutskabel los. Nog in de Meulestraat kwam het plat dak van een woning los. Brandweerpost Zottegem kwam met een ladderwagen ter plaatse om het dak vast te leggen. In de Olmenlaan in Sint-Lievens-Houtem waaide een werftoilet weg en in de Monseigneur Meulemanstraat moest de omheining van een woning eraan geloven. De Bovenstraat raakte versperd door een omgewaaide boom.