Stekelbees wordt Ferm Kinderopvang: Meer plaats voor kleuters, oudere kinderen naar speelpleinwerking Frank Eeckhout

20 februari 2020

09u44 0 Sint-Lievens-Houtem De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Stekelbees verandert haar naam in Ferm Kinderopvang. “De vraag naar opvang in tijdens de schoolvakanties is soms groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Hierdoor konden sommige ouders niet met hun kinderen bij Ferm Kinderopvang terecht. Daarom kiezen we voor een vernieuwde aanpak met meer plaats voor kleuters", zegt schepen Jo Vermeulen (NH).

Landelijke kinderopvang en Stekelbees bundelen samen met KVLV, Landelijkelijke Thuiszorg, Puuur en Oziki hun krachten en kiezen voor een nieuw sterk merk: Ferm. Landelijke kinderopvang en Stekelbees heten voortaan Ferm Kinderopvang. Het gemeentebestuur en Ferm kinderopvang kiezen ook voor een vernieuwde aanpak met meer plaats voor kleuters. “Vanaf de paasvakantie (en alle komende schoolvakanties) kunnen enkel kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met het eerste leerjaar inschrijven in Ferm Kinderopvang. Deze extra leeftijdsbeperking geldt enkel tijdens schoolvakanties. Buiten de schoolvakanties kunnen kinderen tot 12 jaar, zoals vroeger, terecht bij Ferm Kinderopvang (voorheen Stekelbees). Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen ouder dan het eerste leerjaar (en tot 12 jaar) terecht op de gemeentelijke speelpleinwerking De Ravotter", vertelt schepen Jo Vermeulen.

Tijdens de paas- en zomervakantie wordt de focus enkel gelegd op kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met het eerste leerjaar. “Kleuters jonger dan 4 jaar krijgen voorrang op andere kinderen samen met de broertjes en zusjes uit de kleuterklas en het eerste leerjaar. Kinderen vanaf het tweede leerjaar kunnen terecht op speelplein De Ravotter of kunnen inpikken op het aanbod van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. De paas- en de zomervakantie vormen een proefperiode. Daarna wordt bekeken of deze aanpak een antwoord biedt op het tekort aan opvangplekken", aldus Vermeulen.

De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op 9 maart om 20 uur. De inschrijvingen voor de zomervakantie starten op 11 mei om 20 uur. Je kan op deze momenten pas inschrijven als je een klantnummer hebt. In de voorschoolse en naschoolse opvang is ieder kind van 2,5 tot 12 jaar nog steeds welkom. Ook op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen is Ferm Kinderopvang open voor kleuters en lagere schoolkinderen. Voor meer info over de kinderopvang kan je mailen naar bko.sintlievenshoutem@samenferm.be, voor info over De Ravotter stuur je best een mailtje naar jeugd@sint-lievens-houtem.be.