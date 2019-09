Stan is jarig en schenkt de schoolbib een boek Frank Eeckhout

05 september 2019

14u33 0 Sint-Lievens-Houtem B asisschool Hofkouter neemt net zoals alle basisscholen van scholengroep 20 deel aan het LIST project. LIST staat voor LeesInterventieplan voor Scholen met een Totaalbenadering. “ Met dit plan willen we onze leerlingen opnieuw leesplezier laten beleven en dus aanzetten tot lezen", zegt directeur Griet De Smedt.

Om de schoolbibliotheek uit de grond te stampen kocht de school een basispakket boeken ter waarde van 3.000 euro. “Maar om onze leerlingen van een uitgebreid en divers aanbod aan nieuw leesvoer te voorzien hebben we ook hun hulp gevraagd. We hebben de ouders en leerlingen gevraagd om bij verjaardagen de school te trakteren op boeken of boekenbonnen. We noteren dit ook in de geschonken boeken waardoor het ook echt hun bibliotheek wordt. Om onze leerlingen te verzekeren van kwalitatieve boeken en eigentijdse titels hebben we een lijstje aangelegd waaruit ouders kunnen kiezen. Uiteraard moet dit in ieders budget kunnen passen en dus zijn we ook zeer blij met boekenbonnen. Wij zijn alvast superblij met onze eerste schenking", zegt de directeur dankbaar.