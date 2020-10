Spoken en trollen wijken voor Corona Frank Eeckhout

07 oktober 2020

19u26 0 Sint-Lievens-Houtem Het Spokenbal van 31 oktober, de jaarlijkse interactieve Halloweenwandeling rond de pastorij van Zonnegem, gaat niet door. Dat hebben organisatoren Jeuk vzw en het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem samen beslist.

“Het was een bijzonder moeilijke keuze. Beide organisatoren hadden er immers enorm veel zin in. De huidige cijfers rond de gezondheidscrisis maken het zeer moeilijk om dit met een gerust hart te laten plaatsvinden. Het Spokenbal is een geweldige uitstap voor het hele gezin, maar onze gezondheid gaat voor", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH). Wie zich reeds had ingeschreven via de gemeentelijke webshop, ontvangt binnenkort een e-mail omtrent terugbetaling van het inschrijvingsgeld.